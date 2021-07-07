Временно будет прекращена подача газа Эчмиадзина и ряда сел Армавирской области

Для проведения работ по подключению новых абонентов к действующей сети 8 июля с 09:00 до 20:00 часов будет прекращена подача газа в городе Эчмиадзин Армавирской области, в селах Цахкунк, Воскеат, Циацан, Лусагюх, Птгунк, Артимет (Атарбекян), Апага, Мусалер, Мердзаван, Айгек, Аревашат, Джрарби, Норакерт, Хоронк, Паракар, Акнашен, Баграмян, Мргастан, Дашт, Гай, птицефабрики Шаумяна, Овтамеч, Чобанкара, Гегакерт (Самагар), Цахкаландж, ООО «Арт-солеи», газозаправочной станции.Как передает Арменпресс об этом сообщает пресс-служба ЗАО «Газпром Армения».

«Потребителей газа просим отнестись с терпением, проявить понимание и соблюдать правила безопасности.

Для дополнительной информации о прекращении газоснабжения и восстановлении подачи газа звоните по номеру 1-04», - говорится в сообщении, распространенном компанией «Газпром Армения».