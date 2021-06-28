Спектакль «Пышка» включен в тихоокеанскую программу Чеховского фестиваля

26-27 июня Театр Соса Саргсяна «Амазгаин» в рамках 15-го престижного Чеховского международного театрального фестиваля представил спектакль «Пышка», поставленный по одноименной повести Ги де Мопасана.

Как передает «Арменпресс», Союз театральных деятелей Армении сообщает, что два месяца назад на ежегодной церемонии вручения премии «Артавазд» союз предложил «Пышку» на номинацию «Лучший спектакль». И по нескольким номинациям он был предложен на Международный театральный фестиваль имени А. П. Чехова, и сразу был принят.

«Двухдневные просмотры спектакля завершились с беспрецедентным успехом. Директор фестиваля Валерий Шадрин включил спектакль в тихоокеанскую программу фестиваля в сентябре этого года во Владивостоке. Мы рады за театр, поздравляем наших партнеров и желаем им новых побед», - говорится в тексте сообщения.

Спектакль «Пышка» о лживом и истинном патриотизме, ложной и искренней нравственности, о предательстве. Актеры театра “Амазгаин” преподносят все это с тонким и острым юмором, в своеобразном толковании, современными решениями и яркой актерской игрой.

Спектакль поставила Наринэ Григорян. В постановке заняты актеры Варшам Геворкян, Татев Казарян, Давид Акопян, Алла Саакян, Гагик Мадоян, Армине Андреасян, Нарек Багдасарян, Сергей Товмасян, Мария Сейранян и Степан Гамбарян.

Режиссер - Юрий Костанян, автор оформления сцены и костюмов - Виктория Риедо-Ованнисян` музыкальное оформление - Нарека Багдасаряна.

Спектакль поставлен при содействии Министерства науки, образования, культуры и спорта.