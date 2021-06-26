Скончался телеведущий, шоумен Геворг Егиазарян. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Horizon Armenian TV.

«С глубокой скорбью сообщаем, что скончался наш любимый ведущий, наш коллега Геворг Егиазарян.

Выражаем глубочайшие соболезнования его семье, близким и людям, которые ценили его искусство ...», - говорится в тексте сообщения.

Геворг Егиазарян долгое время жил в США. Точная причина его смерти пока не разглашается.