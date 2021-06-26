47 человек привлечены к ответственности за совершение преступлений в ходе выборов

Во время внеочередных парламентских выборов в Армении 47 человек были привлечены к ответственности за совершение избирательных преступлений, из них 40 - за дачу и получение избирательных взяток. Как передает Арменпресс, об этом сообщает отдел по связям с общественностью Генпрокуратуры Армении.

26 из отмеченных 47 лиц предъявлено обвинение, а 11 лиц имеют статус подозреваемого.

В связи с дачей взяток на выборах были возбуждены различные уголовные дела, в том числе в отношении пяти кандидатов от двух блоков и одной партии, участвовавших в выборах 20 июня. Один из кандидатов, арест которого решением суда был признан незаконным, после освобождения из-под стражи покинул территорию Республики Армения и объявлен в розыск.

В отношении всех 6 кандидатов в депутаты и 11 лиц, привлеченных в качестве обвиняемого, в качестве меры пресечения избран арест.

Прокуратура продолжает рассматривать все сообщения о нарушениях на выборах.