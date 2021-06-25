 Артур Базеян стал чемпионом Европы по боксу

Армения на проходящем в итальянском городе Розето-дельи-Абруцци чемпионате Европы по боксу до 22 лет завоевала первую золотую медаль.

Как передает «Арменпресс», одержав победу над всеми соперниками, на высшую ступень пьедестала почета поднялся воспитанник спортшколы имени Владимира Енгибаряна (56 кг) Артур Базеян. В финале он нокаутом победил ирландца Адама Брайана Гессе. Во втором раунде, после сильных ударов армянского спортсмена, рефери дважды останавливал бой и открывал счет, и если в первом случае ирландскому сопернику удалось продолжить бой, во втором случае рефери останавливал бой.