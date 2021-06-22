Евро-2020: предстоящие матчи
00:59, 22 Июнь, 2021
Продолжаются матчи последнего группового этапа чемпионата Европы по футболу.
Как сообщает «Арменпресс», в очередной день тура в борьбу вступят команды группы D. Чехия сыграет с Англией, Хорватия - с Шотландией.
Ни одна из команды этой группы пока не имеет путевки в 1/8. Чехия и Англия имеют по 4 очка. Хорватия и Шотландия набрали по 1 очку.
Матчи состоятся:
Чехия-Англия - в 23:00
Хорватия-Шотландия - в 23:00.
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