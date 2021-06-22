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Евро-2020: предстоящие матчи

Евро-2020: предстоящие матчи

Продолжаются матчи последнего группового этапа чемпионата Европы по футболу.

Как сообщает «Арменпресс», в очередной день тура в борьбу вступят команды группы D. Чехия сыграет с Англией, Хорватия - с Шотландией.

Ни одна из команды этой группы пока не имеет путевки в 1/8. Чехия и Англия имеют по 4 очка. Хорватия и Шотландия набрали по 1 очку.

Матчи состоятся:

Чехия-Англия - в 23:00

Хорватия-Шотландия - в 23:00.


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