Сборная Армении до 17 лет проведет товарищеский матч со сборной Португалии
Сборная Армении до 17 лет с 28 по 30 июня в Португалии проведет товарищеские матчи со сборной Португалии до 17 лет.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщает ФФА. В рамках подготовки к товарищеским матчам команда под руководством Мгера Мирумяна с 23 по 25 июня проведет сборы в Техническом центре ФФА/Академии футбола.
Ниже представлен список игроков, приглашенных на сборы:
Вратари:
Айк Хачатрян - «Академия-05»
Давид Давтян - «Лори»
Защитники:
Марк Аветисян - «Академия-05»
Вазген Варданян - «Академия-05»
Ваге Варданян - «Академия-05»
Андраник Григорян - «Академия-05»
Рафаэл Арутюнян - «Пюник-05»
Алик Оганесян - «Урарту 1-05»
Нарек Амбарцумян - «Академия-05»
Эрик Бабаян - «Пюник-05»
Полузащитники:
Давид Мкртчян - «Академия-05»
Карлен Оганесян - «Пюник-05»
Нарек Мартиросян - «Академия-05»
Давид Акопян - «Академия-05»
Вардан Товмасян - «Академия-05»
Леон Башоян - «Урарту 1-05»
Ваге Акопян - «Академия-05»
Вячеслав Афян - «Пюник-05»
Нападающие:
Ален Галтахчян - «Академия-05»
Арис Карапетян - «Академия-05».
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