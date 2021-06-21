Сборная Армении до 17 лет проведет товарищеский матч со сборной Португалии

Сборная Армении до 17 лет с 28 по 30 июня в Португалии проведет товарищеские матчи со сборной Португалии до 17 лет.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает ФФА. В рамках подготовки к товарищеским матчам команда под руководством Мгера Мирумяна с 23 по 25 июня проведет сборы в Техническом центре ФФА/Академии футбола.

Ниже представлен список игроков, приглашенных на сборы:

Вратари:

Айк Хачатрян - «Академия-05»

Давид Давтян - «Лори»

Защитники:

Марк Аветисян - «Академия-05»

Вазген Варданян - «Академия-05»

Ваге Варданян - «Академия-05»

Андраник Григорян - «Академия-05»

Рафаэл Арутюнян - «Пюник-05»

Алик Оганесян - «Урарту 1-05»

Нарек Амбарцумян - «Академия-05»

Эрик Бабаян - «Пюник-05»

Полузащитники:

Давид Мкртчян - «Академия-05»

Карлен Оганесян - «Пюник-05»

Нарек Мартиросян - «Академия-05»

Давид Акопян - «Академия-05»

Вардан Товмасян - «Академия-05»

Леон Башоян - «Урарту 1-05»

Ваге Акопян - «Академия-05»

Вячеслав Афян - «Пюник-05»

Нападающие:

Ален Галтахчян - «Академия-05»

Арис Карапетян - «Академия-05».