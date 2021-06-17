Нет сомнений, что все наши пленные браться скоро вернуться на Родину: Пашинян

Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян, возглавляющий избирательный список партии «Гражданский договор», не сомневается, что все пленные армянские военнослужащие вернутся из Азербайджана, при этом он исключает изменение статуса какой-либо суверенной территории Армения в контексте открытия коммуникаций. Как сообщает Арменпресс, Никол Пашинян сказал об этом на заключительном предвыборном митинге на площади Республики.

«В ближайшие 5 лет мы планируем построить 2600 км дорог, начать или завершить строительство 15 новых водохранилищ, обеспечить железнодорожное сообщение Армении с Россией, Ираном, а значит, и со всем миром. Я хочу еще раз подчеркнуть, что в этом контексте наше правительство не обсуждает, не обсуждало, не будет обсуждать логику коридора. В контексте открытия коммуникаций мы исключаем изменение статуса какой-либо суверенной территории Армении», - заверил Пашинян.

Он подчеркнул, что заявления Азербайджана и Турции о создании коридора через территорию Армении трудно назвать иначе, как абсурдными. «Мы очень четко изложили свою позицию: экономические коммуникации региона должны быть разблокированы, в этом смысле транзит, пути коммуникации стран будут иметь равные, соразмерные возможности, как описано в Московском заявлении от 11 января 2021 года. Армения готова последовательно двигаться вперед по реализации положений этого заявления», - сказал он.

Пашинян подчеркнул, что сегодня агрессивные заявления и деструктивная позиция Азербайджана, в частности, тот факт, что Азербайджан демонстрирует постоянные претензии к территориальной целостности Армении, особенно в отношении возвращения пленных армянских военнослужащих.

«Тем не менее, возвращение наших 15 пленных, которое произошло несколько дней назад, вселяет надежду на то, что в ближайшем будущем у нас произойдет существенное изменение климата в регионе. Нет сомнений в том, что все наши пленные братья очень скоро вернутся на Родину», - сказал он, добавив, что события гуманитарного характера должны состояться как можно скорее.

Еще одним актуальным вопросом в сфере безопасности, по словам Пашиняна, является ситуация на участке Сотк-Хознавар армяно-азербайджанской границы. «Все наши международные партнеры разделяют наше мнение о том, что азербайджанские войска должны покинуть территорию Армении, и Армения готова принять предложение международных партнеров о выводе войск, развертывании российских пограничных пунктов пропуска вдоль границы и проведение под международной эгидой делимитационных и демаркационных работ на армяно-азербайджанской границе, начиная с участка Сотк-Хознавар, а затем и на других участках», - сказал Пашинян.

Он призвал общество не бояться слов «демаркация» или «делимитация», отметив, что это процесс, через который проходят все независимые государства мира. Пашинян отметил, что этот процесс не связан с карабахской проблемой. «В плане урегулирования карабахского конфликта мы полностью принимаем логику сопредседателей Минской группы ОБСЕ, которое проявлено в их заявлениях, то есть нагорно-карабахский конфликт не урегулирован, и он ждет всеобъемлющего и полного решения. Наше видение решения проблемы остается прежним», - сказал он.

Он назвал очевидным, что антиармянство в Азербайджане не только остается государственной политикой, но еще более подчеркивается такими примерами, как позорный парк трофеев, открытый в Баку. «Мы должны обратить внимание международного сообщества на такие факты, подчеркнув, что отделение во имя спасения является единственной возможностью для объективного, реального урегулирования вопроса», - сказал Пашинян.

Он посчитал армяно-российские стратегические союзнические отношения осью безопасности с точки зрения международных отношений, отметив, что их развитие является одним из приоритетов. Что касается региональной безопасности, он подчеркнул необходимость углубления сотрудничества Армении с Ираном, начала стратегического диалога и всестороннего вовлечения сопредседателей Минской группы ОБСЕ в вопросы региональной безопасности.