Для детей до 10 лет, въезжающих в Грузию, ПЦР тест не требуется

Решением правительства Грузии отменено требование о сдаче теста ПЦР для детей до 10 лет, въезжающих в Грузию.

Как сообщает «Арменпресс», заявление по этому поводу распространило посольство Армении в Грузии.

Для детей младше 10 лет не будет применяться и условие прохождения еще одного ПЦР теста через 72 часа после прибытия.

Межведомственный совет Грузии по предотвращению распространения COVID-19 принял решение с 1 июня открыть сухопутные границы.

В Грузию можно въехать при наличии отрицательного результата ПЦР теста, сделанного за 72 часа, или же, пройдя весь курс вакцинации (две дозы), и одновременно имея отрицательный результат ПЦР-теста.

Граждане, прибывшие в Грузию лишь с отрицательным результатом ПЦР теста, обязаны пройти еще один тест в течение 72 часов после въезда в страну, а гражданам, которые прошли полный курс вакцинации, по прибытии не нужно будет проходить тест.