Нафтали Беннет стал премьер-министром Израиля
23:59, 13 Июнь, 2021
Премьер-министром Израиля стал лидер партии «Ямина» Нафтали Беннет.
Как сообщает «Арменпресс» со ссылкой на официальный сайт Кнессета, новое правительство Израиля получило вотум доверия Кнессета: 60 депутатов проголосовали - за, 59 - против.
В ближайшие два года пост премьер-министра страны займет Нафтали Беннет, после чего, согласно коалиционному соглашению, пост премьера займет Яир Лапид.
Биньямин Нетаньяху, более 12 лет занимавший пост премьер-министра Израиля, будет лидером парламентской оппозиции.
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