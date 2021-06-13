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Нафтали Беннет стал премьер-министром Израиля

Нафтали Беннет стал премьер-министром Израиля

Премьер-министром Израиля стал лидер партии «Ямина» Нафтали Беннет.

Как сообщает «Арменпресс» со ссылкой на официальный сайт Кнессета, новое правительство Израиля получило вотум доверия Кнессета: 60 депутатов проголосовали - за, 59 - против.

В ближайшие два года пост премьер-министра страны займет Нафтали Беннет, после чего, согласно коалиционному соглашению, пост премьера займет Яир Лапид.

Биньямин Нетаньяху, более 12 лет занимавший пост премьер-министра Израиля, будет лидером парламентской оппозиции.


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