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Путин заявил о готовности налаживать отношения с Украиной

Путин заявил о готовности налаживать отношения с Украиной

Россия готова к налаживанию нормальных экономических отношений с Украиной. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Нужно наладить нормальные экономические отношения, мы этого хотим, мы к этому готовы. Надеемся, что здравый смысл все-таки будет во главе принятия решений", - сказал он.


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