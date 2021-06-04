Будущее есть,  и мы его творим сегодня: Пашинян зачитал письмо гражданам

Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян 4 июня во время встречи с жителями Арташата зачитал письмо гражданам. Как сообщает Арменпресс, Никол Пашинян отметил, что у возглавляемой им политической силы будет предвыборный бюллетень, в котором будет и это письмо.

«Здравствуйте, гражданин Республики Армения,

К тебе обращается гражданин Республики Армения, отец четверых детей, бывший главный редактор газеты «Айкакан жаманак», бывший политзаключенный, депутат Национального Собрания 2012-18 гг., лидер фракции «Выход» НС в 2017-18 гг., премьер-министр республики, и.о. премьер-министра, кандидат в премьер-министры Никол Пашинян.

Чего я жду от тебя? Я хочу, чтобы ты не сдавался, я хочу, чтобы ты не сомневался. Тебя пытаются убедить в том, что ты ошибся, думая, что можешь быть тем, кто принимает решения на своей Родине, в своем государстве. Тебя пытаются убедить, что время показало обратное, что ты должен либо быть подчиненным на своей Родины, либо потерять свою Родину.

Я обращаюсь к тебе с убеждением, что истина как раз в обратном. В течение долгих лет мы многое терпели ради Родины, в результате оказалось, что мы терпим разложение Родины. И в тот момент, когда мы стали не терпеть этого, наша Родина стала похожа на низвергающуюся в пропасть машину, которую мы пытались контролировать без руля и колес, без тормозов или двигателя. Этот процесс низвержения мы останавливаем с трудом, тяжелыми потерями, множеством жертв, неспокойными и смутными временами.

И теперь ты стоишь перед выбором: подчиняться времени или подчинить время себе. Я хочу, чтобы ты подчинил время себе, потому что время, которое не подчинялось тебе вчера, является ключевой причиной сегодняшних потерь. Сегодняшние трудности накопились вчера.

Помнишь, сколько раз и сколько лет ты жил с убеждением, что у этой страны нет будущего, и когда ты уже менял это свое убеждение, случилась самая большая катастрофа, и ты снова начал думать, что будущего нет?

Но этот день еще вчера был будущим, а завтра - это будущее сегодняшнего дня и оно должно наступить, если ты решишь, что оно существует, потому что ты не должен терять способность мечтать о будущем, превращать будущее в повседневную работу.

Здравствуйте, гражданин Республики Армения, пишу тебе, чтобы сказать, что есть будущее, будущее есть, и мы его творим сегодня.

Твой Никол».