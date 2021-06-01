Работа трехсторонней рабочей группы по разблокированию прервана

Работа рабочей группы под председательством вице-премьеров Армении, России и Азербайджана, созданной с целью разблокирования экономических и транспортных коммуникаций региона, остановлена, в частности, из-за последних инцидентов на границе. Об этом в ответ на вопрос «Арменпресс» сообщил и. о. вице-премьера Армении Мгер Григорян, возглавляющий рабочую группу с армянской стороны.

“На сегодняшний день работы не ведутся. Я неоднократно говорил, что эти работы будут эффективными лишь в случае, если фон и общая ситуация будут как минимум стабильными. В данной ситуации я не думаю, что на такой платформе возможна конструктивная работа. В последнее время контакты на этой платформе были прерваны”, - сказал Мгер Григорян.

С целью разблокирования всех экономических и транспортных коммуникаций региона 11 января по итогам встречи глав трех стран в Москве была достигнута договоренность о создании трехсторонней рабочей группы под председательством вице-премьеров Армении, России и Азербайджана.

12 мая группы военнослужащих ВС Азербайджана пересекли государственную границу Республики Армения и предприняли действия по окружению озера Сев Лич. Вооруженные силы Армении ответили действиями тактического характера. В результате тактических контратак армянских Вооруженных сил азербайджанцы, дислоцировавшиеся на некоторых прилегающих к озеру участках, покинули оккупированные территории. Однако, военнослужащие Вооруженных сил Азербайджана по-прежнему находятся на некоторых участках Сюникской и Гегаркуникской областей в пределах государственных границ Республики Армения. Для разрешения ситуации ведутся переговоры. Армения обратилась к ОДКБ. Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян 14 мая заявил, что он написал письмо президенту России Владимиру Путину, в котором просил Россию оказать военную помощь Армении в соответствии с Договором о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи 1997 года. Никол Пашинян для снятия напряженности на армяно-азербайджанской границе предложил вывести армянские и азербайджанские вооруженные силы с участка Сотк-Хознавар, перебазировать их в местах постоянной дислокации и разместить там международных наблюдателей с участием представителей Российской Федерации или стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ.