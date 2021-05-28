Верим, что наш народ с помощью Всевышнего найдет силы выйти из этого испытания: послание Католикоса

Католикос Всех Армян Гарегин II по случаю Дня Республики направил послание. Как передает «Арменпресс», в послании говорится:

“Из Первопрестольного Святого Эчмиадзина приносим наше Патриаршее благословение и наши добрые пожелания всему нашему народу и поздравляем с Праздником Республики.

В этом году мы отмечаем праздник Республики в сложной и тяжелой для нашей страны ситуации, и вновь обращаемся к напоминаниям об установлении Первой Республики Армения. Наш народ, более 100 лет назад перенесший горькие удары Геноциду и лишившийся восточной части своей Родины, также оказался перед вызовом защиты своего существования, однако не отступил и смело в единстве сражался в героических майских сражениях, и восстановил государственность своей Родины. Первая Республика, хотя и просуществовавшая недолго, стала значимым залогом независимой государственности, вдохновляясь которой были заложены дальнейшие победы возрождения нашего народа.

Сегодня нас также заботят проблемы, стоящие перед нашей родной страной, постоянные посягательства на наши границы, на безопасную и обеспеченную жизнь нашего народа. Но мы верим, что с победным духом майских героических сражений наш народ с помощью Всевышнего найдет в себе силы и выйдет и из этого испытания и общими усилиями приступит к укреплению нашей Родины, укреплению государственности, созданию светлого Армянского будущего.

Да дарует Всевышний мир всему миру, нашей стране и народу и пусть его бесконечной милостью даст нам силу осуществить наши общенациональные цели, наши стремления к безопасной и благополучной жизни”.