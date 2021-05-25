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В ЕС 46% взрослого населения получили первую дозу вакцины от коронавируса

В ЕС 46% взрослого населения получили первую дозу вакцины от коронавируса

46% взрослого населения ЕС уже получили первую дозу вакцины от нового коронавируса. Об этом заявила во вторник глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

"Вакцинакция в ЕС прогрессирует: 300 млн доз вакцины доставлены, 245 млн доз вакцин получены, 46% взрослого населения получили хотя бы одну дозу", - написала она в Twitter.

По ее словам, ожидается, что на этой неделе половина взрослого населения ЕС получит первую дозу вакцины,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

На данный момент в ЕС одобрены четыре вакцины: разработка консорциума BioNTech и Pfizer, препарат американской компании Moderna, вакцина британско-шведской фирмы AstraZeneca и препарат компании Johnson & Johnson. В Венгрии, кроме того, доступны китайский Sinopharm и российская вакцина "Спутник V".


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