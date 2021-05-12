На выставке “Голос и аромат камня” представлены уникальные эскизы архитектора Ованнеса Маргаряна

По случаю 120-летнего юбилея выдающегося архитектора, заслуженного деятеля искусств Армянской ССР Ованнеса Маркаряна 12 мая в Национальном музее-институте архитектуры им. Таманяна открылась выставка “Голос и аромат камня”.

Как передает Арменпресс, на выставке представлены эскизы и фотографии работ автора. Среди них своей красотой и уникальностью выделяются здания Дома радио и Ереванского коньячного завода.

В беседе с журналистами директор Музея-института Марк Григорян рассказал, что Ованнес Маргарян - один из выдающихся и интереснейших армянских архитекторов 20-го века.

“Выставка всем любителям искусства представляет уникальную возможность посетить музей и ознакомиться с талантом Маргаряна, оценить масштаб его работы и мощь творческого человека. Ованнес Маргарян был одним из первых студентов и выпускников технического факультета Ереванского университета. “Было семь выпускников, трое из которых стали гордостью нашей архитектуры: Ованнес Маргарян, Самвел Сафарян и Марк Григорян”, - сказал Марк Григорян.

Говоря о название “Голос и аромат камня”, режиссер подчеркнул, что из масштабных построек Маргаряна выделяется Дом Радио - это голос, а здание Коньячного завода - это аромат.

Григорян сообщил, что еще будучи студентом, Маргарян стал одним из членов-учредителей ОПАА (Организации пролетарских архитекторов Армении). Они были авангардистами, приверженцами и защитниками современных архитектурных тенденций. Эти тенденции они пытались развивать и в Армении.

Одним из строений периода авангарда является сохранившиеся здание Ереванской табачной фабрики. На выставке представлены эскизы трибун стадиона “Динамо”. Трибуны не построили, но Маргарян сделал первую попытку построить в Ереване настоящий стадион. Он был спроектирован в 1932 году. Марк Григорян рассказал и об участии Маргаряна в строительстве района Третьего участка, в соавторстве с Мазманяном, Кочаром и Сафаряном.

Одним из самых известных строений, спроектированных архитектором, является здание, известное многим как “Детский мир” на улице Абовяна, которое сейчас стоит, но не функционирует.

На выставке представлено более двадцати эскизов здания Общественного радио. “Мы постарались показать, как мыслил архитектор. Как думал, как рисовал. Почти на всех эскизах Дома радио в центре здания есть башня. В Ереване должны были быть три здания с башнями: здание вокзала, Дома радио, здание музея на площади, но все три были запрещены в начале 1950-х годов. Думаю, это было связано со стоимостью строительства. Башня на площади построена лишь во второй половине 1960-х годов”, - напомнил директор музея-института.

Целый уголок выставки отведен эскизам и фотографиям Коньячного завода. Есть эскизы, которые почти не имеют отношения к сегодняшнему стоящему зданию. По словам Григоряна, ему нравится то, что есть сегодня. Он подчеркнул, что в то время они уделяли большое внимание гармонии зданий, позволяли зданиям гармонично сочетаться друг с другом.

На выставке можно увидеть проекты санаториев Арзни, генеральный план Цахкадзора, эскизы канатной дороги Еревана.

Марк Григорян сообщил, что в рамках 120-летия архитектора будет подготовлен каталог его работ, который станет вторым томом серии “Армянские архитекторы”. Первый был посвящен Микаэлу Мазманяну.

Анжела Амбарцумян