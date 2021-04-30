По состоянию на 11:00 30 апреля в Арцахе подтверждено 3 новых случая COVID-19. Инфицированные лица из ранее выявленных очагов.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Минздрав Арцаха.

За прошедший день проведено 52 теста. Таким образом, общее количество тестов в Арцахе достигло 23 912. Подтверждено 2 667 случаев COVID-19. В 2021 г. в Арцахе проведено 6 457 тестов на COVID-19, из которых 783 оказались с положительным результатом.

В Арцахе на данный момент стационарное лечение от коронавирусной болезни получают 20 пациентов, больные с легкими формами получают амбулаторное лечение в домашних условиях.