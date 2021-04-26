Фракция «Мой шаг» выдвинула  на должность премьер-министра кандидатуру  Никола Пашиняна

Фракция «Мой шаг» Национального Собрания Республики Армения, руководствуясь статьей 8 части 1 пункта 7 статьи 140 Конституционного закона «Регламент Национального Собрания», выдвинула на должность премьер-министра кандидатуру Никола Пашиняна. Об этом сообщили Арменпресс во фракции «Мой шаг» НС Армении.

В заявлении говорится, что этот процесс необходим для роспуска Национального Собрания с целью проведения внеочередных парламентских выборов в июне.

Напомним, что председатель НС А.Мирзоян выступил с заявлением об избрании премьер-министра. “Согласно ч.3 ст.140 Конституционного закона «Регламент Национального Собрания» вопрос об избрании премьер-министра будет обсужден 3 мая, в 12:00 часов, на созываемом силой закона специальном заседании НС”, - говорится в заявлении.

Накануне, премьер-министр Никол Пашинян подал в отставку накануне внеочередных выборов. “18 марта текущего года в результате обсуждений с президентом Республики, лидерами парламентских фракций я объявил о решении провести в Армении внеочередные парламентские выборы 20 июня 2021 года. Согласно действующей Конституции Республики Армения, внеочередные парламентские выборы возможны только в том случае, когда премьер-министр подает в отставку и парламент два раза не избирает нового премьер-министра. После этого Национальное Собрание считается распущенным в силу права, и проводятся внеочередные парламентские выборы”, - говорится в заявлении Пашиняна.