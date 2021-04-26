Спустя столетие после 1915 года: армянский народ снова столкнулся с культурным геноцидом

ЕРЕВАН, 26 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Как и ежегодно 24 апреля, в этом году армянский народ чествует память жертв Геноцида армян.

К 2021г. однако армянский народ упоминает о потере 1,5 млн. своих жертв, Родины в таких условиях, которые, кажется, увели его обратно в период после геноцида, когда Турция начала осуществлять культурный геноцид армян.

Осенью 2020г., после войны, развязанной Азербайджаном против Арцаха при содействии Турции, история, кажется, повторяется. Азербайджан разрушает и оскверняет армянское культурное и историческое наследие на территориях, попавших в результате войны под его контроль.

Это вызывает у армян обоснованный страх, что после завоевания родины в 2020 году Азербайджан будет проводить ту же политику уничтожения армянского наследия, которую после геноцида 1915 года осуществила и продолжает осуществлять Турция.

В годы, последовавшие за геноцидом, политика стирания следов армянского народа систематически проводилась на исторической родине армянского народа и в других городах Турции.

Сопоставляя работы по сбору фактов различных структур, становится ясно, что до геноцида в Османской империи, в частности в Западной Армении, армянский народ имел более 4600 церквей, монастырей, школ, кладбищ и больниц. Большинство из них, более 2000, были местами отправления культа. Большинство этих памятников исторического и культурного значения были либо разрушены, либо непоправимо повреждены в результате целенаправленной политики Турции, проводимой в течение 100 лет.

Армянские церкви и монастыри преднамеренно уничтожались или передавались в собственность частным лицам, находящиеся вдали от населенных пунктов церкви подверглись бесхозности, доставаясь прихоти времени и природы, а часть использовалась в качестве готового сооружения для других целей: конюшни, библиотека, музей, кинотеатр, однако чаще они превращались в мечеть, большая часть которых отрицает армянственность.

Охотники за сокровищами оказали государству неоценимую услугу в уничтожении армянского наследия. Охотники за сокровищами, одержимые «поиском спрятанного армянского золота», десятилетиями безвозвратно разрушали армянские церкви, кладбища и даже дома, оставленные армянами.

За последнее десятилетие Турция создала иллюзию заботы на государственном уровне о сохранении меньшинств, в том числе армянских культурных и религиозных объектов, путем частичного восстановления одного или двух религиозных учреждений, армянская принадлежность которых неоспорима даже перед лицом систематического отрицания Турции.

Одним из таких примеров является армянская церковь Сурб Хач на острове Ахтамар на озере Ван, восстановление которой было фактически политико-пропагандистским шагом, одной из целей которого было прикрыть разрушение 1000 церквей.

А реальная картина в том, что и сегодня продолжается уничтожение армянского наследия, что является очевидным нарушением подписанного в 1923 году Лозаннским договором пункт, по которому Турция обязуется сохранять и ремонтировать объекты религиозного и культурного наследия меньшинств. За последние десять лет в Турции были разрушены армянские районы Муш и Малатья, выставлены на продажу армянские целые или полуразрушенные церкви.

Именно эта политика Турции через 106 лет после Геноцида, 24 апреля, вынуждает армян провести параллели между антиармянской политикой, начатой в Турции столетие назад и продолженной турецко-азербайджанским альянсом в 21 веке.

Азербайджан, следуя примеру Турции, проводит такую же системную политику: очистить территории, попавшие под его контроль после войны, от армянской истории. Используется практически тот же инструментарий, что и в Турции. Все армянское либо полностью уничтожено, либо, стирая армянские надписи со стен, выдается за собственность других этноконфессиональных групп.

Всего через несколько месяцев после войны было зарегистрировано множество таких случаев при непосредственном участии руководства государства. Президент Азербайджана Ильхам Алиев взял на себя инициативу в этом вопросе. В марте он посетил армянскую церковь XII века Сурб Аствацацин в деревне Цакури в оккупированном Гадрутском районе Нагорного Карабаха, заявив, что это афганская церковь и что армянские надписи XII века на ней были сфальсифицированы армянами. Политика присвоения армянского наследия проводится в отношении всех важнейших религиозных строений Арцаха.

А относительно новые, не очень известные церкви полностью разрушаются. Яркий пример - Церковь Святой Марии Богородицы и армянская церковь в Джебраиле, перешедшем под контроль Вооруженных сил Азербайджана, о загадочном исчезновении которой сообщила британская BBC. Английский журналист с трудом определил местонахождение армянской церкви, так как она была полностью разрушена азербайджанскими войсками, как будто церкви и не было. Таким же образом в 2005-2006 гг. власти Азербайджана бесследно уничтожили средневековые армянские хачкары Джульфы.

Церковь Успения Пресвятой Богородицы, о загадочном исчезновении которой сообщила британская BBC. Английский журналист с трудом определил местонахождение армянской церкви, так как она была полностью разрушена азербайджанскими войсками, как будто церкви не было. Таким же образом в 2005-2006 гг. Власти Азербайджана бесследно уничтожили средневековые армянские хачкары Джульфы.

После войны прошло всего 6 месяцев, но в социальных сетях распространяется множество видеороликов, где азербайджанские солдаты, поощряемые безнаказанностью, злобно сносят, оскверняют и топчут армянские кладбища, дома, церкви, иконы, представляя свои действия величайшим героизмом.

Однако создается впечатление, что Азербайджан решил превзойти Турцию в этой поощряемой государством политике. Все, что Турция сделала для устранения армянского следа за 100 лет, Азербайджан хочет сделать в гораздо более короткие сроки.

Вероятно, потому после окончания войны Азербайджан до сегодняшнего дня откладывает визит независимых экспертов по оценке состояния культурных ценностей ЮНЕСКО в регион, для инвентаризации армянской культурной, религиозной и исторической ценностей, перешедших под контроль Азербайджана.

Наверное, у этой целенаправленной политики есть четкая цель - максимально устранить армянский след из этой части исторической родины армянского народа.

Рафаэл Саакян

Анаит Везирян