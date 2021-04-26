Помимо термина «геноцид», в послании Байдена использовалось еще одно важное название: Шаан Гантаарян

ЕРЕВАН, 26 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Послание президента США Джо Байдена 24 апреля по многочисленным обстоятельствам зрелищно и может обеспечить новую отправную точку для дальнейшего процесса правовой интернационализации проблем нашей компенсации. Такое мнение в ответ на вопрос «Арменпресс» выразил главный редактор ливанской газеты "Аздак" Шаан Гантаарян.

«Я думаю, что послание президента содержит важную формулировку, которая примечательна и очерчивает перспективные направления внешней политики США. Описывая арест армянской интеллигенции властями Османской империи 24 апреля 1915 года, президент США, как место действий, использовал название «Константинополь». В свою очередь, название Стамбула его историческим именем несет в себе четкий посыл․ Это является важным ориентиром для сообщения - новым вектором в отношениях Вашингтона и Анкары», - сказал Кантахарян.

По его словам, упоминание названия Константинополя вызовет беспокойство руководителей официальной Анкары. «Это официальное заявление Вашингтона о том, что один из важнейших городов Турции - нетурецкий. Это также может иметь преамбулу в том смысле, что Вашингтон неоднократно вспоминал, что и другие города и территории, такие, как Константинополь, не являются турецкими. Это по политической логикой говорит о регистрации новой игральной карты в американском дипломатическом арсенале», - сказал Гантаарян.