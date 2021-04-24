Сегодня мы вместе понимаем жертв этой трагедии: письмо президента Аргентины армянской общине

Президент Аргентинской Республики Альберто Фернандес направил письмо армянской общине Аргентины по случаю 106-й годовщины Геноцида армян. Как сообщает Арменпресс, в письме говорится:

«Как вам хорошо известно, Аргентинская Республика приняла закон № 26.1999, которым 24 апреля каждого года объявляется «Днем терпимости между народами и актов уважения» в ознаменование геноцида, совершенного над армянским народом, в духе того, чтобы память об этом стала постоянным уроком в текущих шагах и в целях нашего будущего. Несомненно, эта резня оставила вечный след в памяти тысячелетнего армянского народа».

Президент подчеркнул, что аргентинский народ это прекрасно понимает, поскольку армянская община имеет глубокие корни в этой стране, они росли вместе.

«Я знаю, что многие из вас любят Аргентину так же сильно, как и культуру, традиции и память своих предков. Сегодня мы вместе вспоминаем эту трагедию. В этот болезненный день я хочу быть рядом с вами с пониманием, уважением и солидарностью, с которыми я всегда поступал. Примите мои сердечные братские объятия», - отметил Фернандес.