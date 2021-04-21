Реалии, созданные с применением силы, не могут быть законными: выступление Айвазяна на форуме ОБСЕ

Министр иностранных дел Армении Ара Айвазян на форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности выступил с приветственной речью. Арменпресс представляет выступление главы МИД Республики Армения.

“Господин председатель,

Ваше превосходительство!

Леди и джентльмены!

Сегодня я имею честь объявить о начале председательства Армении в Форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.

Прежде всего, позвольте мне поблагодарить Германию, которая завершает свою деятельность в Тройке Форума сотрудничества в области безопасности ОБСЕ, поздравить бывшего председателя Форума от США с успешным руководством Форумом в последнем квартале, а также поприветствовать Австрию в качестве нового члена Тройки.

Армения уже во второй раз за 17 лет председательствует на Форуме. В то время превентивные меры Форума, были направлены на снижение риска вооруженного конфликта, угрозы таких конфликтов, были в центре повестки дня нашего председательства.

Армения сегодня принимает председательство на Форуме, в то время когда безопасность, мир и стабильность в регионе ОБСЕ находятся под большей угрозой, чем когда-либо, из-за ряда факторов и ряда обстоятельств.

Во-первых, карта безопасности Европы всегда охватывала более широкую географию, чем сама Европа, это логика, заложенная в ОБСЕ, которая простирается от Ванкувера до Владивостока. Сорок шесть лет спустя после установления географических границ европейской безопасности мы должны признать, что ее нынешняя карта не полностью отражает текущие реалии. Новые угрозы европейской безопасности исходят в основном с юга, от Средиземного моря до Ближнего Востока. Эти угрозы, особенно реальность со стороны иностранных вооруженных террористов, находятся в центре внимания нашей организации с 2014 года. Однако для создания эффективного потенциала противодействия этим угрозам безопасности сделано очень мало. В итоге в 2020 г. у нас был первый случай массового использования иностранных вооруженных террористов из Сирии и Ливии на пространстве ОБСЕ в условиях полного бездействия нашей организации.

Неспособность сохранить неделимость европейской безопасности нашла отражение и в ее картировании. Территория ОБСЕ на окраинах Центра европейской безопасности выглядит раздробленной. Об этом явлении свидетельствует непропорциональное внимание, уделяемое различным конфликтам и кризисам в регионе ОБСЕ.

Во-вторых, механизмы безопасности ОБСЕ были поставлены под сомнение из-за растущих разногласий по основным режимам контроля над вооружениями, механизмам укрепления доверия и безопасности. И здесь я имею в виду, прежде всего, тех, кто официально продолжает оставаться в этих режимах, подрывая их авторитет, совершая систематические, преднамеренные, массовые нарушения в течение многих лет. В результате целостность режима контроля над вооружениями была серьезно подорвана, что позволило некоторым государствам-участникам развить свой военный потенциал.

В-третьих, глобальный упадок и эрозия многосторонности не обошла ОБСЕ стороной, они находят свое отражение в явных недостатках в использовании инструментов раннего предупреждения и предотвращения конфликтов.

И последнее, но не менее важное: идея безопасности и сотрудничества в Европе, будь то в рамках конференции или организации, была и остается недопустимостью применения силы или войны.

Хельсинкский Заключительный акт продемонстрировал решимость государств-участников сотрудничать в целях снижения риска войн, участвовать в инклюзивном диалоге, в том числе и путем поисков взаимосогласованных решений мирного урегулирования споров, даже в случае неспособности достичь решения.

Это было 46 лет назад. В прошлом году применение силы Азербайджаном при непосредственном участии Турции при участии иностранных вооруженных террористов продолжалось 44 дня, что привело к тысячам жертв в Арцахе, к этнической чистке, к военным преступлениям и к десяткам тысяч перемещенных лиц.

Азербайджан не только оправдывает применение силы, но также утверждает, что он разрешил конфликт применением силы и создал новые реальности на месте. Реалии, создаваемые применением силы, не могут быть легитимными, поскольку они создают благоприятную среду для ведения войны в любой конфликтной или кризисной ситуации.

Сам факт того, что применение силы имело место в контексте конфликта, которым занимается ОБСЕ, демонстрирует, что организация не смогла отстоять свои основные ценности, принципы и обязательства.

Таким образом, целесообразность ОБСЕ как регионального механизма в соответствии с главой VIII Устава ООН в качестве главной организации для мирного урегулирования споров в регионе была поставлена под сомнение.

Очевидно, что наша организация сегодня не соответствует требованиям Хельсинкского Заключительного акта. В частности, она не смогла предотвратить, предпринять своевременные действия или отреагировать на конфликт при помощи работы исполнительной власти. Успех миссий по разрешению конфликтов чаще всего является исключением из правил, мы сталкиваемся с опасностью превращения ОБСЕ в механизм разрешения лишь одного конфликта”.

В ситуации, когда большая часть обязательств ОБСЕ, особенно в военно-политической сфере, не выполняется, нам необходимо переоценить роль исполнительных органов, которые изначально были предназначены для оказания помощи государствам-членам в выполнении этих обязательств.

Нашим главным приоритетом должен быть заслуживающий доверия диалог между государствами-участниками по вопросам выполнения обязательств ОБСЕ. На наш взгляд, мы должны руководствоваться духом диалога, царившим в Хельсинки, который привел к созданию Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Сложившаяся обстановка безопасности в регионе ОБСЕ требует совместных усилий, приверженности и политической воли для содействия всеобъемлющей, неделимой концепции безопасности на основе сотрудничества ОБСЕ. Программа председательства Армении вытекает из насущной необходимости придерживаться принципов и обязательств ОБСЕ, чтобы предотвратить дальнейшее ухудшение обстановки безопасности в ОБСЕ. Армения намерена возглавить эти усилия во втором квартале председательства на Форуме под девизом “Восстановление доверия через выполнение военно-политических обязательств”.

Уважаемые коллеги,

Председательство Армении начнется с диалога по вопросам безопасности о соблюдении международного гуманитарного права, который позволит государствам-членам подтвердить свою приверженность принципам международного гуманитарного права, закрепленным в Кодексе поведения ОБСЕ, касающемся военно-политических аспектов безопасности.

Мы считаем, что ОБСЕ, как крупнейшая региональная организация безопасности, должна решительно отстаивать свои принципы борьбы с терроризмом, в частности с появлением иностранных вооруженных террористов. Это, учитывая характер угроз, требует согласованных, всеобъемлющих усилий и комплексного подхода. Роль ОБСЕ в борьбе со всеми формами терроризма. Выполнение существующих обязательств будет лежать в основе Совместного форума по сотрудничеству в области безопасности - Постоянного совета.

Проблема контроля над вооружениями и разоружением всегда была в центре деятельности ОБСЕ, поскольку она является ключом к обеспечению безопасности и стабильности. С 1990-х годов ОБСЕ, не ограничиваясь скромным набором мер укрепления доверия, реализованных в Хельсинкском Заключительном акте, разработала режим контроля над обычными вооружениями в Европе, который считается краеугольным камнем европейской безопасности. Договор об обычных вооружениях в Европе, Венский документ о мерах доверия и безопасности, Договор по открытому небу и другие меры укрепления доверия доказали свою эффективность в повышении военной транспарентности и предсказуемости на протяжении многих лет. Однако очевидно, что сегодня мы переживаем кризис в этой сфере, поскольку многие государства-участники считают, что эти режимы больше не служат их интересам.

Таким образом, мы должны остановиться, переоценить основы всеобъемлющего сотрудничества и безопасности, на которых построены все режимы контроля над вооружениями. Без четкой приверженности всех государств-участников неприменению силы, без коллективных усилий по предотвращению применения силы в регионе ОБСЕ эффективность ее обязательных механизмов и юридически и политически не будет устойчивой.

Учитывая все это, председательство Армении в Форуме инициирует серию диалогов по безопасности, посвященных контролю над вооружениями, мерам доверия, войнам нового поколения, военным учениям, стрелковому оружию и легким вооружениям, согласно резолюции 1540 Совета Безопасности ООН дать возможность странам-участникам обсудить будущее этих мер, их роль и актуальность в укреплении европейской безопасности.

Возникающие угрозы безопасности требуют концентрации усилий и сотрудничества между соответствующими организациями системы. Подобные сферы деятельности ОБСЕ-ОДКБ создают прочную основу для сотрудничества между двумя организациями. Диалог по вопросам безопасности о механизмах региональной безопасности во время председательства Армении будет направлен на обсуждение роли ОДКБ в решении вопросов региональной безопасности, противодействии текущим вызовам и угрозам безопасности, а также перспектив укрепления сотрудничества между ОБСЕ и ОДКБ.

Уважаемые коллеги,

Мир не может быть сохранен без поощрения прав человека, включая и защиту прав женщин. “Женщины, мир и безопасность” - один из наших приоритетов, он будет стоять в повестке дня председательства Армении в Форуме. Армения непреклонна в том, что женщины играют ключевую роль на всех этапах конфликтного цикла.

В заключение я хотел бы поблагодарить Швецию, председательствующую в ОБСЕ, за ее приверженность и руководство. Армения будет продолжать сотрудничать с председательством в ОБСЕ, а также с членами Тройки, и готова работать со всеми государствами-участниками, которые готовы поддержать наши усилия по восстановлению уважения к общим принципам и обязательствам.

Благодарю”