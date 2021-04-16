The National Interest сравнил Ильхама Алиева с Саддамом Хусейном

Американский журнал The National Interest опубликовал большую статью о «парке-музее», открытом в Баку по инициативе президента Азербайджана Ильхама Алиева. Как сообщает Арменпресс, обозреватель Майкл Рубин сравнил Ильхама Алиева с бывшим президентом Ирака Саддамом Хусейном, а открывшийся в Баку «парк-музей» с триумфальной аркой «Мечи Кадисии» в Багдаде.

«Алиев, который никогда не служил в армии, даже когда его сверстники воевали в первую войну в Нагорном Карабахе, ходит в военной форме, демонстрируя захваченную армянскую военную технику и восковые фигуры армянских солдат. Центральным элементом бакинского парка является арка из шлемов убитых и пленных армянских солдат. Тот факт, что Азербайджан продолжает незаконно удерживать военнопленных и мирных жителей, некоторых из которых он, может, убил в плену, подчеркивает бестактность демонстрации», - пишет Рубин.

Журналист напомнил читателям, как в Багдаде была построена триумфальная арка «Мечи Кадисии», символизирующая победу Саддама Хусейна в ирано-иракской войне. Триумфальная арка была сделана из стали, полученной из расплавленного оружия павших иракских солдат, а завершали памятник пять тысяч иранских шлемов, снятых с поля боя. Рубин отмечает, что тогдашняя речь Хусейна мало отличалась от речи Алиева.

«Отважные иракцы совершили легендарные подвиги в защиту своей земли, своей священной веры. Мы решили, что иракцы пройдут под своим развевающимся флагом, защищенные своими мечами, которыми отрезали головы агрессоров. Любой, кто посетит парк трофеев, увидит силу нашей армии, силу нашей воли и насколько трудно было победить», - приводит слова Хусейна автор статьи.