Для строительства медеплавильного завода и АЭС важно открытие железнодорожной коммуникации: Пашинян 

Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассматривает создание нового современного медеплавильного завода и строительство атомной электростанции, а также возможное открытие железнодорожного сообщения с Россией и Ираном как разные звенья одной цепи. Как сообщает Арменпресс, Пашинян сказал об этом в Национальном Собрании, отвечая на вопрос члена фракции «Мой шаг» Арена Мкртчяна о возможности строительства нового современного медеплавильного завода.

Пашинян отметил, что Армения, как страна, богатая полезными ископаемыми, естественно вызывает интерес у всех стран-инвесторов, которые заинтересованы в инвестировании в эту сферу.

«Однако наши обсуждения постоянно приводят нас к выводу, что коммуникации в этом вопросе действительно важны. Также есть возможность доставки по морю через Грузию. Но медеплавильное производство имеет особенности, которые делают наличие железной дороги очень важным. И в этой связи я рассматриваю создание нового современного медеплавильного завода, строительство атомной электростанции, открытие железной дороги как разные звенья одной цепи. Т.е. основным фактором является открытие железнодорожного сообщения с Исламской Республикой Иран и с Российской Федерацией», - сказал Пашинян.

По его словам, если у Армении будет эта железнодорожная коммуникация, то обязательно будет медеплавильный завод для дальнейшей обработки медных слитков в дальнейших циклах, и будет большое экономическое обоснование для оправдания экономического эффекта от строительства новой атомной электростанции.