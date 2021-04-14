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Нападение на Армению означает нападение на Россию: Пашинян

Нападение на Армению означает нападение на Россию: Пашинян

 Премьер-министр Армении Никол Пашинян признал, что согласно логике армяно-российских военных договоров нападение на Армению означает нападение на Россию.

“Мы должны констатировать, что стержнем обеспечения внешней безопасности Армении является армяно-российский военный союз, который укреплен несколькими десятками военных, имеющих стратегический характер международных договоров и взаимных союзнических обязательств. Как передает Арменпресс, об этом Пашинян сказал  14 апреля в своем выступлении в Парламенте. “В связи с этим совместная армяно-российская военная группировка, совместная армяно-российская система ПВО в Кавказском регионе для безопасности Армении имеют практическое значение. По логике соглашений, сформировавших эти две системы, нападение на Армению означает нападение на Россию. Обе страны вместе должны противостоять внешним вызовам”, - сказал Пашинян.

Премьер-министр отметил, что в настоящее время обсуждается вопрос о расширении возможностей 102-й российской военной базы в Армении, а также обсуждается создание подразделения 102-й военной базы в Сюнике.


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