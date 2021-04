Умер американский рэпер DMX

Американский рэпер Эрл Симмонс, известный под псевдонимом DMX, скончался в возрасте 50 лет на фоне осложнений после сердечного приступа. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщило издание People со ссылкой на заявление семьи исполнителя.

"Мы с сожалением сообщаем, что сегодня наш любимый человек, DMX, чье имя при рождении было Эрл Симмонс, скончался в возрасте 50 лет в больнице White Plains. В этот момент он был со своими близкими, в течение нескольких последних дней он находился на аппарате жизнеобеспечения", — говорится в заявлении семьи.

Состояние музыканта ухудшилось в прошлую пятницу, он находился дома, когда у него случился сердечный приступ. Его госпитализировали в больницу White Plains в Нью-Йорке и умер спустя неделю из-за осложнений.

Карьера DMX началась в начале 90-х. Уже первый альбом артиста возглавил музыкальный чарт Billboard. После этого еще пять его альбомов лидировали в музыкальных чартах. Наибольшую популярность ему принесли его песни Party Up (Up in Here), X Gon' Give It To Ya и Dogs Out. Помимо музыкальной карьеры, DMX снялся в нескольких фильмах, среди которых "Ромео должен умереть", "От колыбели до могилы" и "Никогда не умирай в одиночку". Рэпер несколько раз был номинирован на премию "Грэмми" и был лауреатом музыкальной премии American Music Award.