Цены на цветные металлы - 05-04-21

ЛОНДОН, 6 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 5 апреля были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий не изменилась и составила 2236.50 долларов США, цена на медь не изменилась и составила 8764.00 долларов США, цена на свинец не изменилась и составила 1967.50 долларов США, цена на никель не изменилась и составила 16048.00 долларов США, цена на олово не изменилась и составила 25202.00 долларов США, цена на цинк не изменилась и составила 2781.50 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 24582.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 50000.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.