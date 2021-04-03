Боевое братство и родные прощаются с легендарным Командосом

В церкви Святого Ованеса в Конде состоялась прощальная церемония, посвященная памяти героя Арцаха, кавалера ордена Золотого Орла, генерал-майора Аркадия Ованесовича Тер-Тадевосяна (Командоса).

Фото: Геворга Перкуперкяна

Как передает Арменпресс, в последний путь легендарного командира провожали соратники легендарного командира, родственники и многие горожане. Легендарный полководец не прощал лжецов и пустозвоном, но неизменно твердо поддерживал сознательного солдата.

«С 1988 года по сегодняшний день мы были с Командосом и выполняли его приказы. При слове«Командос» решался любой вопрос. На поле боя его поручения выполнялись со священным чувством и рвением», - заявил журналистам боевой друг и соратник Командоса подполковник Мартин Багдасарян.

Президент Союза ЕркрапаСасун Микаелян отметил, что Аркадий Тер-Тадевосян был одним из тех, кто сыграл большую роль в новейшей истории Армении, сумел объединить ребят из движенияФидаи и передать им свой опыт кадрового офицера.

Великих надо оценивать при всех правительствах. Их работу необходимо оценить и передать следующему поколению, чтобы будущие поколения тоже имели представление о героях», - сказал Микаелян.

По словам председателя СДЕ, Командос тяжело пережил потерю Шуши, поскольку сам руководил операцией вШуши, который казался самым неприступным. Место, где пали наши ребята, для нас священно. Мы всегда должны стремиться вернуться в свои святыни», - заключил Микаелян.

Аркадий Тер-Тадевосян родился 22 мая 1939 года в Тбилиси, столице Грузинской ССР. Тер-Тадосян окончил Бакинское военное училище, затем Ленинградскую военно-транспортную академию. В 1988 году вступил в борьбу за освобождение Арцаха, принимал активное участие в военной подготовке добровольцев. В 1990 году он стал членом добровольческого отряда “Давид Сасунский”. В 1991 году был назначен начальником Управления военной обороны Комитета обороны Республики Армения. 30 октября 1991 года вновь созданные Арцахские силы самообороны в результате военной операции, проведенной под руководством Тер-Тадевосяна освободили стратегически важное село Тог в Гадрутском районе. В мае 1992 года он принимал активное участие в подготовке военной операции «Свадьба в горах» по освобождению города Шуши.

Аркадий Тер-Тадевосян (Командос) скончался 31 марта 2021 года на 82-м году жизни.