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Кувейтский бизнесмен в Армавире в течение 2 лет посадит 350 000 миндальных деревьев

Кувейтский бизнесмен в Армавире в течение 2 лет посадит 350 000 миндальных деревьев

31 марта министр экономики Ваан Керобян посетил мега-агрокомплекс ООО “Аль-Абдалия Груп”, расположенный в Армавирской области. В 2021-2022 годах на площади комплекса в  1 121 га будет посажено 350 000 миндальных деревьев. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении информации и общественных связей Министерства экономики.

Объем инвестиций - 30 миллионов долларов, инвестор - бизнесмен из Кувейта Халиф Аль-Фадалла.

Ваан Керобян осмотрел территорию комплекса, ознакомился с проделанными работами.

“Подготовительные работы идут полным ходом, первые 55 000 деревьев будут высажены через месяц”, - отметил министр экономики.


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