«В Германии произошел очередной скандальный инцидент, виновником которого является Азербайджан. В прессе этого государства-члена ЕС распространилась очередная история о подкупе депутатов Бундестага. В течение последних двух недель три депутата Христианско-демократического союза Ангелы Меркель (ХДС) оказались перед требованием сложить мандаты. Причина – обвинение в подкупе со стороны Азербайджана. На этот раз депутат Бундестага Марк Хауптманн сложил свой мандат и ушел из парламента днями раньше и присоединился к депутатам Бундестага Акселю Фишеру и Карин Стренц, лишенных неприкосновенности на прошлой неделе. Игнорирование военных преступлений авторитарного режима Алиева, действия по попранию принципов беззакония и демократии продолжают создавать серьезные вызовы не только для стран региона, но и для ЕС, возложившего на себя миссию сохранения демократических ценностей».

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