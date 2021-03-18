МО Армении не планирует участия подразделений ВС в учениях НАТО “Defender Europe 21”

Представители Вооруженных сил Республики Армения не участвовали в процессе планирования учений НАТО “Defender Europe 21”, Министерство обороны не рассматривает участие подразделений Вооруженных сил Республики Армения в учениях. Это в ответ на вопрос «Арменпресс» сообщило Главное информационное управление Министерства обороны.

- Будет ли Армения участвовать в учениях НАТО “Defender Europe 21”?

- Как правило, подразделения Вооруженных сил Республики Армения принимают участие только в военных учениях, организованных НАТО со странами-членами, которые имеют характер поддержания международного мира и стабильности, во время которых возможно обучение миротворческих сил для международных миссий или для специализированных подразделений.

Организация международных военных учений и участие в них предполагает процесс планирования в течение длительного времени, состоящий из нескольких этапов. Решение об участии в них принимается не за один день.

Представители Вооруженных сил Республики Армения не участвовали в процессе планирования учений “Defender Europe 21”. Мы попросили организаторов учений пересмотреть список участников учений, размещенный на их сайте.