Землетрясение, зарегистрированное в Турции, ощущалось Армавирской области и в Ереване

ЕРЕВАН, 12 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. 12 марта в 09:57 по местному времени (05:57 по Гринвичу) сейсмологическая сеть Территориальной службы сейсмической защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения зафиксировала землетрясение магнитудой 3,8 координатами 39,80 северной широты 43,67 восточной долготы в 34 км к юго-западу от города Игдыр Турции, на глубине 10 км. Сила землетрясения в эпицентре составила 5 баллов. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении информации и общественных связей МЧС РА.

Землетрясение ощущалось в селах Варданашен-Джанфида Армавирской области с силой 2-3 балла и в городе Ереван с силой 2 балла.