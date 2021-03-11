Борис Авагян не выражал мнение президента Республики Арцах: пресс-секретарь

Представитель президента Арцаха на общественных началах Борис Авагян не выражал мнение президента Республики Арцах. Об этом в беседе с Арменпресс сказала пресс-секретарь президента Республики Арцах Лусине Аванесян, комментируя мнение Бориса Авагяна, согласно которому британская благотворительная организация HALO Trust, занимающаяся обезвреживанием неразорвавшихся боеприпасов, предоставила турецким спецслужбам карту заминированных территорий в Арцахе.

«У Бориса Авагяна нет таких полномочий. Отмечу также, что Авагян не связан ничем в вопросе высказывания своего личного мнения. HALO Trust работает в Арцахе много лет и продолжает работать сегодня», - сказала пресс-секретарь президента Арцаха.

Ранее HALO Trust опровергла слухи. «HALO Trust осведомлена об утверждениях, что она якобы предоставила турецким силам карты минных полей во время или до карабахской войны 2020 года. Более 20 лет HALO Trust работает в Карабахе, чтобы сделать жизнь местного населения более безопасной. HALO Trust удается работать в зонах конфликтов по всему миру только потому, что это неполитическая и нейтральная организация. Это утверждение абсолютно ложно», - говорится в заявлении.