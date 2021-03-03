Единому кандидату в премьер-министры от Движения за спасение отечества Вазгену Манукяну предъявлено обвинение по статье 301 Уголовного кодекса Армении - публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя Республики Армения. Об этом в беседе с Арменпресс заявила начальник управления информации и общественных связей Следственного комитета Армении Римма Еганян.

«В Главном следственном управлении Следственного комитета по факту озвученных Вазгеном Манукяном в ходе митингов на площади Свободы заявлений от 12.02.2021 г. и 20.02.2021 г. было возбуждено уголовное дело в связи с предполагаемыми публичными призывами к захвату власти, насильственному свержению конституционного строя и насилию. Принято решение о привлечении Вазгена Манукяна в качестве обвиняемого по ст. 301 УК Армении», - сказала Еганян.

В соответствии с законом Вазген Манукян проинформирован о решении СК и 04.03.2021 г., в 11:00 часов, должен явиться в следственный орган для дачи показаний.