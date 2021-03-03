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Главы МИД Армении и Италии отметили важность защиты культурного наследия Нагорного Карабаха

Главы МИД Армении и Италии отметили важность защиты культурного наследия Нагорного Карабаха

3 марта состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Армении Ара Айвазяна с министром иностранных дел и международного сотрудничества Италии Луиджи ди Майо.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, в продолжение предыдущего телефонного разговора, главы МИД подробно обсудили ряд вопросов двусторонней повестки дня. Была подчеркнута обоюдная готовность предпринимать постоянные шаги для дальнейшего укрепления и обогащения армяно-итальянского политического диалога.

Стороны обменялись мнениями по вопросам региональной безопасности и стабильности. Министр Айвазян представил своему коллеге ситуацию в зоне нагорно-карабахского конфликта, возникшую вследствие турецко-азербайджанской агрессии, обратив внимание собеседника на неотложность решения гуманитарных проблем, с которыми сталкиваются армяне Арцаха.

Был затронут ход реализации положений трехстороннего заявления от 9 ноября. В этой связи министр иностранных дел Армении подчеркнул приоритетность полного выполнения обязательств гуманитарного характера, в частности, касательно возвращения военнопленных и других удерживаемых лиц.

Министры иностранных дел Армении и Италии отметили важность защиты культурного наследия в зоне нагорно-карабахского конфликта.


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