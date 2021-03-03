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Комиссия Парламента Италии призвала вернуть всех армянских военнопленных

Комиссия Парламента Италии призвала вернуть всех армянских военнопленных

 Комиссия по внешним отношениям Парламента Италии единогласно одобрила документ, призывающий к немедленному возвращению всех лиц, ставших военнопленными в результате войны. Об этом Арменпресс из Рима сообщил журналист Талал Храйис.

Соответствующую резолюцию в Палату депутатов представил председатель палаты Пьеро Фасино.

Резолюция обязывает правительство выступить с призывом  освободить всех военнопленных, мотивировать стороны конструктивно содействовать разминированию территорий, предоставлять  карты заминированных территорий. Резолюция призывает правительство в ОБСЕ, ООН и на соответствующих площадках Европейского Союза содействовать реализации пунктов заявления от 9-го ноября.

Согласно резолюции, правительство Италии также должно призвать сопредседателя Минской группы содействовать переговорам между сторонами, направленным на окончательное решение проблемы.


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