Комиссия Парламента Италии призвала вернуть всех армянских военнопленных

Комиссия по внешним отношениям Парламента Италии единогласно одобрила документ, призывающий к немедленному возвращению всех лиц, ставших военнопленными в результате войны. Об этом Арменпресс из Рима сообщил журналист Талал Храйис.

Соответствующую резолюцию в Палату депутатов представил председатель палаты Пьеро Фасино.

Резолюция обязывает правительство выступить с призывом освободить всех военнопленных, мотивировать стороны конструктивно содействовать разминированию территорий, предоставлять карты заминированных территорий. Резолюция призывает правительство в ОБСЕ, ООН и на соответствующих площадках Европейского Союза содействовать реализации пунктов заявления от 9-го ноября.

Согласно резолюции, правительство Италии также должно призвать сопредседателя Минской группы содействовать переговорам между сторонами, направленным на окончательное решение проблемы.