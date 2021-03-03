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Армен Саркисян встретился с Оником Гаспаряном

Армен Саркисян встретился с Оником Гаспаряном

Президент Республики Армения Армен Саркисян сегодня встретился с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Республики Армения, генерал-полковником Оником Гаспаряном. Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью Аппарата Президента Армении.

Обсуждалась напряженная ситуация, сложившаяся в связи с последними событиями. Было отмечено, что, независимо от решений по этому поводу, первостепенное значение имеют безопасность и стабильность страны.

Президент Саркисян отметил, что Вооруженные силы всегда должны быть под нашим покровительством, и он продолжит держать в центре своего внимания Армию и ее проблемы.


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