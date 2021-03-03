Прокуратура опровергла слухи о возбуждении уголовного дела в отношении Оника Гаспаряна

Прокуратура опровергла слухи о возбуждении уголовного производства в отношении начальника Генштаба ВС Оника Гаспаряна. Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Генпрокуратуры Респубики Армения, уголовные производства вообще не возбуждаются на основании политических указаний лиц, не являющихся уголовно-процессуальным субъектом, а по факту явного преступления или факта.

“В связи с этим можно лишь сказать, что в отношении Оника Гаспаряна никакого уголовного производства нет”, - отметили в пресс-службе Генпрокуратуры.

В СМИ распространилась информация о том, что дан политический указ о возбуждении уголовного дела против начальника Генерального штаба Вооруженных сил Оника Гаспаряна.