Главы МИД Армении и Шри-Ланки подчеркнули важность активизации политического диалога

Министр иностранных дел Республики Армения Ара Айвазян 3 марта провел телефонный разговор с министром иностранных дел Шри-Ланки Динешем Гунаварденой. Разговор состоялся по инициативе последнего. Об этом Арменпресс сообщили в департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении.

Собеседники коснулись ряда вопросов двусторонней повестки дня, подчеркнув важность шагов по активизации политического диалога и контактов. В качестве перспективных направлений сотрудничества были выделены сферы медицинского образования, туризма и информационных технологий.

Министры Айвазян и Гунавардена подчеркнули укрепление взаимодействия и взаимного содействия в рамках международных организаций, особенно в направлении продвижения повестки защиты прав человека и укрепления усилий международного сообщества в борьбе с общечеловеческими вызовами.