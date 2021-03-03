Акоп Аршакян представил станцию РЭБ армянского производства

Министр высокотехнологичной промышленности Республики Армения Акоп Аршакян представил станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) “X-100”, рассчитанную на подавление систем спутниковой навигации армянского производства. Как передает Арменпресс, Аршакян этот видеоматериал опубликовал на своей странице в Facebook.

“Цель станции - влиять на спутниковые системы GPS, ГЛОНАСС и других типов для блокирования работы навигационных систем БПЛА и другой техники на расстоянии до 100 км.

С этими и другими разработками военно-промышленного комплекса можете ознакомиться с 25 по 27 марта в г. Ереване, в рамках проходящей в Спортивно-концертном комплексе им. Демирчяна Международной выставки вооружения и оборонных технологий ArmHighTec”, -написал министр.