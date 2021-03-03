В ближайшие часы Президент сообщит о своем решении: Ванецян сообщил подробности встречи

Завершилсь встреча представителей “Движения спасения Родины с Президентом Республики Армения Арменом Саркисяном, на которой обсуждался вопрос освобождения начальника Генштаба ВС Оника Гаспаряна. Как передает Арменпресс, об этом журналистам сообщил председатель партии “Родина” Артур Ванецян.

“Мы встретились с Президентом. Во время встречи были обсуждены вопросы, касающиеся направления в Конституционный суд проекта указа об освобождении начальника Генштаба Вооруженных сил.

Президент выслушал наши точки зрения и сказал, что в ближайшие часы сообщит о своем решении” - сказал Ванецян, не сообщая других подробностей.

“Движение спасения Родины” решение Президента Армена Саркисяна не подписывать указ об увольнении начальника Генштаба Вооруженных сил, принятое 2 марта, сочло крайне тревожным и потребовало встречи с ним.

Президент Республики Армения Армен Саркисян принял решение не подписывать проект указа об освобождении с должности начальника Генерального штаба Вооруженных сил Республики Армения Оника Гаспаряна. Президент республики заявил, что, руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 169 Конституции, он обратится в Конституционный суд с отдельным обращением и просьбой определить вопрос соответствия Конституции Закона Республика Армения от 15 ноября 2017 г. “О воинской службе и статусе военнослужащего”