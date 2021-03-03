Оник Гаспарян продолжит служить Родине до истечения 8-дневного срока: Генштаб ВС Армении

Генеральный штаб Вооруженных сил Армении проанализировал решение Президента Армении от 2 марта по поводу ходатайства об освобождении начальника Генштаба ВС с должности. Результаты анализа от имени ГШ опубликовал начальник отдела информации ГШ Самвел Асатрян.

“Президент заявил о своем намерении согласно второму из двух императивных требований, установленных 2-м предложением части 2 статьи 139 Конституции, обратиться в Конституционный суд с отдельным заявлением, касающимся пункта 4 части 1 статьи 169 Конституции.

Полномочия Конституционного суда установлены статьей 168 Конституции, которая является первой в вопросе определения соответствия закона. Конституционный суд не имеет полномочий решать вопрос соответствия Конституции проекта указа Президента по статье 168 Конституции или освобождения начальника Генштаба ВС РА с должности, то есть Президент может обратиться в Конституционный суд с просьбой определить вопрос соответствия Конституции по части правовой основы проекта, касающегося исключительно Закона “О военной службе и статусе военнослужащего”, а не конкретной статьи или части закона.

Срок обращения в Конституционный суд вторым предложением части 2 статьи 139 Конституции и касающейся части Конституции вообще не установлен. Сроки по касающейся части установлены статьей 35.1 закона.

По части 3 после возвращения проекта указа, срок - 8 дней (основание для освобождения часть 3 статьи 40 Закона ссылается на порядок назначения).

Президент действовал и заявил о намерении действовать исключительно в соответствии с Конституцией.

Начальник Генштаба ВС Армении, генерал-полковник Оник Викторович Гаспарян до истечения 8-дневного срока (после обращения Президента в Конституционный суд начинают действовать другие сроки) продолжит служить Родине и народу, он остается высшим военным командующим вооруженных сил”, - говорится в тексте анализа, распространенном Генеральным штабом.