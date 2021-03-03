Парламент Армении осуждает препятствование Азербайджана возвращению армянских пленных

В заявлении Национального собрания Республики Армения выражено осуждение препятствования Азербайджана возвращению армянских военнопленных и других гражданских лиц, находящихся под контролем Азербайджана.

Как передает Арменпресс, проект заявления, представленного независимыми депутатами Тагуи Товмасян, Анной Григорян и Варданом Атабекяном, Парламент единогласно принял 120 голосами “за”.

Представляем текст заявления полностью.

“Национальное собрание Республики Армения констатирует, что после окончания агрессии, развязанной Азербайджаном против Арцаха 27 сентября 2020 г., при непосредственном содействии Турции и вовлечении террористических группировок, уже прошло около трех месяцев. Однако в Азербайджане в плену оставаться военные и гражданские лица, в том числе и женщины, немедленное возвращение которых после завершения военных действий является императивным требованием международного гуманитарного права.

Тем не менее, Азербайджан, грубо попирая обязательства по международному гуманитарному праву, перед всем международным сообществом, нарушая требования промежуточных мер, принятых Европейским судом по правам человека, скрывает реальное число находящихся под его контролем армянских военнопленных и заключенных гражданских лиц и недопустимо затягивает гуманитарный процесс немедленного возвращения указанных лиц, в том числе и женщин. Фактически превращая их в заложников, лишенных каких-либо эффективных средств судебной защиты.

Согласно ст. 118 Женевской конвенции “Об обращении с военнопленными” от 12 августа 1949 г., военнопленные освобождаются и возвращаются на родину сразу после прекращения активных военных действий. Часть 1 статьи 113 Женевской конвенции “О защите гражданского населения во время войны” от 12 августа 1949 г. также устанавливает, что “интернирование должно быть прекращено насколько можно скорее после завершения военных действий”.

Международная конвенция “О защите лиц, пропавших вследствие насилия” от 6 февраля 2007 г. предусматривает, что никто не должен подвергаться исчезновению вследствие насилия, даже в условиях войны.

Отрицание существования пленников или сокрытие информации о судьбе или местонахождении без вести пропавших считается международным преступлением.

В 8-м пункте заявления, подписанного Премьер-министром Республики Армения, Президентом Азербайджанской Республики и Президентом Российской Федерации от 9-го ноября 2020 года, закреплено, что “происходит обмен военнопленными, заложниками и другими лицами и телами погибших”. Армянские стороны полностью выполнили свои обязательства, вытекающие из международного гуманитарного права, в то время как Азербайджан последовательно отказывается возвращать на родину всех незаконно содержащихся военнопленных, заложников и других лиц. Более того, инициировав незаконное уголовное преследование, Азербайджан пытается лишить находящихся под его контролем армянских военнопленных статуса гражданских лиц, не предоставляя им прав, привилегий и других гарантий, предоставляемых в соответствии с Конвенцией ООН о правах человека.

Национальное собрание Республики Армения осуждает препятствование возвращению военнопленных, заложников и других лиц, находящихся под контролем Азербайджана в условиях организованной политики армянофобии и вражды. НС констатирует, что это абсолютно недопустимое поведение Азербайджана по невозвращению пленных нарушает краеугольные положения международного гуманитарного права, грубо попирает взятые Азербайджаном международные обязательства, подрывая истинную сущность современных международных отношений и ставя под угрозу отношение к международным и региональным системам защиты прав человека.

Исходя из всего вышеизложенного, Национальное собрание Республики Армения призывает все международные структуры, страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ, все международное сообщество и международные и региональные правозащитные организации дать строгую оценку и вынести осуждение вышеуказанному поведению Азербайджана”,- говорится в заявлении НС Армении.