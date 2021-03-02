Ара Айвазян и Жозеп Боррель обсудили вопросы региональной безопасности и стабильности

Министр иностранных дел Республики Армения Ара Айвазян провел телефонную беседу с вице-президентом Европейской комиссии, Верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, министр иностранных дел Республики Армения и Высокий представитель ЕС поздравил друг друга с завершением процесса ратификации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС. Стороны подчеркнули, что вступление в силу соглашения открывает новые перспективы для многопланового партнерства Республики Армения между Европейским Союзом.

Министр иностранных дел Армении и Верховный представитель ЕС также обменялись мнениями о сотрудничестве между Европейским союзом и странами ЕС в рамках Восточного партнерства, а также графиком предстоящих мероприятий Восточного партнерства.

В ходе телефонного разговора подробно были обсуждены вопросы региональной безопасности и стабильности. Собеседники обменялись мнениями об участии международных партнеров в разрешении гуманитарного кризиса в Арцахе и о проблемах, с которыми столкнулись армяне Арцаха.

Стороны подчеркнули важность мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта в рамках сопредседателей Минской группы ОБСЕ.