В Мартакерте обнаружены останки одного военнослужащего

2 марта во второй половине дня в Мартакерте военнослужащие обнаружили останки одного погибшего солдата возле одной из воинских частей. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Арцаха.

Проведенные сегодня поисковые работы на подконтрольных Азербайджану территориях южной части Арцаха не дали никаких результатов. Тел погибших солдатов или мирных жителей при поисковых работах не было обнаружено.

Во второй половине дня возле одной из воинских частей в Мартакерте солдаты обнаружили останки одного убитого военнослужащего. Судебно-медицинская экспертиза установит личность последнего.

Поисковые работы продолжатся завтра. Отмечается, что всего после прекращения огня было обнаружено 1486 тел.