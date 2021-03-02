США прилагают усилия по возвращению армянских пленных: посол США спикеру НС Армении

Председатель Национального Собрания Армении Арарат Мирзоян встретился с послом США в Армении Линн Трейси и директором миссии USAID в Армении Дэвидом Хоффманом.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, приветствуя посла, Арарат Мирзоян представил сложившуюся после принятия трехстороннего Заявления о прекращении огня ситуацию и подчеркнул, что вопрос возвращения военнопленных и пленных на Родину имеет первостепенное значение для армянской стороны. Спикер парламента выразил надежду, что США более активно подключаться к скорейшему урегулированию этого вопроса.

Мирзоян также подчеркнул, что нагорно-карабахский конфликт нельзя считать урегулированным до тех пор, пока статус Нагорного Карабаха не будет решен на основе принципа самоопределения народов.

В свою очередь, посол Трейси отметила, что американская сторона прилагает усилия для содействия возвращению армянских военнопленных.

Директор миссии USAID в Армении Дэвид Хоффман представил спикеру Национального Собрания программы Агентства в различных областях, затронув также работу парламента и программы наращивания потенциала парламента.

В ходе беседы стороны обсудили вопросы, связанные с общей армяно-американской повесткой дня, а также подчеркнули важность разряжения внутриполитической ситуации в Армении.