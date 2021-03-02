Президент Арцаха назначил нового министра экономики и сельского хозяйства

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян 2 марта подписал указ освобождении Ашота Бахшияна от должности министра экономики и сельского хозяйства в соответствии с его собственным заявлением.

Как сообщили Арменпресс в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, другим указом президента Армен Сергеевич Товмасян назначен министром экономики и сельского хозяйства.