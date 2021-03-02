Вреж Габриелян освобожден с должности директора спасательной службы, назначен Армен Гаспарян
15:50, 2 Март, 2021
Решением премьер-министра Армении Вреж Габриелян освобожден от должности директора спасательной службы.
Как передает «Арменпресс», другим решением на эту должность назначен Армен Гаспарян.
“Руководствуясь ч. 7 ст. 9 Закона Республики Армения “Об общественной службе”, Армен Гаспарян назначен директором спасательной службы”, - говорится в решении премьер-министра.
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