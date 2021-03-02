Вреж Габриелян освобожден с должности директора спасательной службы, назначен Армен Гаспарян

Решением премьер-министра Армении Вреж Габриелян освобожден от должности директора спасательной службы.

Как передает «Арменпресс», другим решением на эту должность назначен Армен Гаспарян.

“Руководствуясь ч. 7 ст. 9 Закона Республики Армения “Об общественной службе”, Армен Гаспарян назначен директором спасательной службы”, - говорится в решении премьер-министра.