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Вреж Габриелян освобожден с должности директора спасательной службы, назначен Армен Гаспарян

Вреж Габриелян освобожден с должности директора спасательной службы, назначен Армен Гаспарян

Решением премьер-министра Армении Вреж Габриелян освобожден от должности директора спасательной службы.

Как передает «Арменпресс», другим решением на эту должность назначен Армен Гаспарян.

“Руководствуясь ч. 7 ст. 9 Закона Республики Армения “Об общественной службе”, Армен Гаспарян назначен директором спасательной службы”, - говорится в решении премьер-министра.


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