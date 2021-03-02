Армен Саркисян принял решение не подписывать указ освобождения Оника Гаспаряна с должности

Президент Армении Армен Саркисян принял решение не подписывать указ об освобождении начальника Генштаба ВС Оника Гаспаряна с занимаемой должности. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Управление по связям с общественностью Президента Армении.

“Президент республики придает важность скорейшему разрешению политического кризиса, произошедшего из-за освобождения от должности начальника Генштаба ВС Армении Оника Гаспаряна.

С этой целью Президент провел встречи с Премьер-министром, генерал-полковником Оником Гаспаряном и высшим командным составом Вооруженных сил. Рассмотрены обоснования непринятия возражений Президента по поводу указа об освобождении.

Очевидно, что сложившаяся ситуация является результатом разногласий между политическими и военными деятелями в военное и в послевоенное время, иногда с весьма персонифицированными подходами.

Не могут быть проигнорированы и спорные в правовом плане комментарии, правоприменительная практика, возможные пробелы в законе, послужившие основанием для возражения против подписания указа.

Президент республики в своем предыдущем отказе подчеркнул, что скорейшее урегулирование проблемы и урегулирование в рамках Конституции имеет первостепенное значение для безопасности и стабильности Армении и Арцаха и является абсолютной необходимостью для сохранения государственности, предотвращения дальнейшего раскола общества, восстановления единства народа и общественного согласия, выхода из сложившейся ситуации и достижения окончательного разрешения кризиса.

Президент Армении принял решение не подписывать указ.

В то же время, руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 169 Конституции, Президент республики обратится в Конституционный суд с отдельным заявлением, содержащим просьбу определить вопрос соответствия Конституции Закона Республики Армения от 15 ноября 2017 г. “О воинской службе и статусе военнослужащего”.

Президент республики, верный своему долгу, продолжит шаги, направленные на дальнейшую стабилизацию ситуации и призывает всех, используя Институт Президента в качестве платформы, вести переговоры с целью нахождения всеобъемлющего решения всех существующих проблем”, - говорится в заявлении Аппарата Президента.