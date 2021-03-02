Армен Саркисян и Эдмон Марукян обсудили ситуацию в стране

Президент Армении Армен Саркисян и глава фракции “Просвещенная Армения” Эдмон Марукян обсудили сложившуюся в стране ситуацию и возможные выходы из кризиса внутриполитической ситуации.

Как передает «Арменпресс», об этом Марукян сообщил на своей странице в Facebook.

“Только что побывал у Президента республики Армена Саркисяна, пожелал ему здоровья. Мы с президентом обсудили возможные выходы из сложившейся в стране кризисной внутриполитической ситуации и вопрос внеочередных парламентских выборов, а также целесообразность перехода к полупрезидентской форме правления посредством конституционных изменений”, - отметил Марукян.